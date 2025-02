Lettera43.it - Concorso Arma dei Carabinieri per reclutare 626 allievi marescialli: bando, domanda, prove e requisiti

Il ministero della Difesa ha indetto unpubblico per l’ammissione di 626al 15esimo corso triennale (2025-2028) dell’dei. L’obiettivo è il reclutamento di nuovi ispettori per il ruolo dei, che si formeranno presso la Scuolae Brigadieri dell’deidi Firenze. Una parte dei posti è riservata a categorie specifiche, tra cui familiari di personale deceduto in servizio, diplomati delle scuole militari e assistiti da enti di supporto per orfani di militari. Tutte le informazioni su come partecipare al, quali sono ie le.Come presentaree qual è la scadenza Scuoladi Firenze (Imagoeconomica).Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite l’area concorsi sul sito ufficiale dei