Agrigentonotizie.it - "Con quello che scrivi tu mi ci pulisco il c... ti faccio male": detenuto a giudizio per minacce ad agente

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Puoi fare tutti i rapporti che vuoi, conchemi ciil c. ti": nuovi guai per l'agrigentino Stefano Fragapane che rimedia l'ennesima denuncia in carcere e finisce a processo per le accuse di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale."Appena esco dal carcere.