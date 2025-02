Con la droga nell’auto dopo il rave party arrestata una coppia di giovani

Leggi su Corrieretoscano.it

MASSA – Spaccio di ecstasy e ketamina, due in manette a Massa. La Polizia ha proceduto all’arresto di due fidanzati, di rientro da unavvenuto nel Nord Italia, perche? trovati in possesso di sostanza stupefacente. Nello specifico, gli agenti delle volanti hanno proceduto al controllo di una vettura in una zona degradata della citta?, nota per l’attivita? di spaccio.La conduzione sospetta dell’automobile e l’atteggiamento insofferente degli occupanti della stessa accendevano l’intuito investigativo dei poliziotti: a seguito di perquisizione, isono stati trovati in possesso di numerose dosi di ecstasy e ketamina, le cosiddette droghe sintetiche dello sballo, divenute oggetto costante di cronaca e fortemente in uso fra i partecipanti ai, nonche? caratterizzate dai gravissimi effetti lesivi che producono sugli assuntori e che, in alcuni casi, ne hanno comportato anche il decesso.