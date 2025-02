Iodonna.it - Con il suo clima mite e i suoi paesaggi vulcanici, interrotti solo dalle case bianche che si stagliano nell'azzurro di cielo e mare, Lanzarote è la meta ideale per una rigenerante vacanza di fine inverno

Leggi su Iodonna.it

Non meravigliatevi se camminando tra la sabbiadelle spiagge affacciate sull’oceano, o tra i vigneti prosperosi, verrete pervasi da un’inspiegabile e improvvisa gioia: è il genius loci che vi sta dando il benvenuto. Siete a, la più orientale delle isole Canarie, una terra di ossimori e spettacoli naturali. Basta guardarsi intorno, osservare ioltre cento coniper capire quanto il concetto di morte e rinascita vi trovi cittadinanza. È facile intuire come ipanorami abbiano ispirato i capolavori dell’artista autoctono e attivista ambientale César Manrique. Alla scoperta di, natura eo lunare X Leggi anche › Pronte a partire? Idee look per unaavventurosa e di tendenza a, spiagge dorate, vento e ondeLa spiaggia settentrionale di Playa de la Garita, tranquilla e immersa in un’atmosfera dorata, è il paradiso per gli amanti del surf.