Con il nuovo castano ramato, Leighton Meester dice addio a Blair Waldorf

Se c’è un’attrice che pare non invecchiare mai, questa è sicuramente. A 38 anni sembra ancora l’adolescenteche interpretava negli anni 2000 nella serie cult Gossip Girl. Sarà anche per questo – per togliersi definitivamente quell’aria da eterna giovincella – che l’invidiata moglie di Adam Brody (l’ex Seth Cohen di The O.C.), ha scelto di sfilare sul tappeto rosso dei Sag Awards 2025 con uncolore capelli: un, luminoso e tridimensionale. Del resto, i capelli rossi sono da sempre sinonimo di sensualità, passione e mistero. Basti pensare a come, nel corso della storia, siano stati sfoggiati da donne piene di fascino come Susan Sarandon, Molly Ringwald e Geri Halliwell delle Spice Girls.