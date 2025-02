Lanazione.it - Comunità in lutto per Bianchi. Addio al noto assicuratore

a Pieve a Nievole e nella città di Lucca per la scomparsa a 62 anni di Lucaoriginario della Valdinievole. "La sezione provinciale di Lucca di Sna – si legge in una nota – , si stringe attorno alla famiglia del collega Luca, prematuramente scomparso nella notte tra domenica e lunedì dopo aver lottato contro una brevissima ma insidiosa patologia". ", è stato, per oltre quarant’anni,a Lucca – spiegano dal Sindacato Nazionale Agenti –, brillante e stimato collega, assiduo e appassionato partecipante alla vita del sindacato nei primi anni Duemila e Agente Generale dell’Agenzia Unipol UniLucca". Luca lascia il padre Mario,commerciante di macchine per cucire in Lucca, la mamma Paola, l’amata moglie Ornella, i figli Ilenia e Tiziano, il fratello Massimo.