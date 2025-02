Quifinanza.it - Comprare casa per gli over 64 è un investimento, i trilocali green gli immobili preferiti

L’età non ferma la voglia di. Gli64 si ritagliano una fetta sempre più grande nel mercatoare, dimostrando che il mattone resta una certezza anche per chi ha già vissuto qualche ciclo economico.non è solo una questione di necessità, ma anche di strategia: c’è chi investe per mettere a frutto i risparmi, chi vuole garantirsi una sistemazione più pratica e chi sogna una secondalontano dal caos urbano. I dati dicono che il fenomeno è in crescita e le scelte degli64 raccontano molto delle loro esigenze e del loro approccio all’abitare.Gli64 nel mercatoare italianoIl mercatoare sta diventando sempre più terreno degli64, una generazione che non sembra voler rinunciare al mattone. Secondo il Gruppo Tecno, nel primo semestre del 2024 l’età media degli acquirenti italiani si è attestata a 43,8 anni, dato invariato rispetto al 2023, ma con una presenza crescente di compratori64.