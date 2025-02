Ilgiorno.it - Como, irregolarità gestionali: sospesa per 20 giorni la sala slot

, 25 febbraio 2025 – Sospensione della licenza per 20per la. È stata notificata oggi al titolare della Go Gold eSharon Bar di piazza XXIV Maggio a Ponte Chiasso, un trentenne cinese. Il provvedimento scaturisce dalla relazione tecnica redatta della Divisione di Polizia Amministrativa, presentata al Questore, che ha emesso il provvedimento. È stata accertata l’incauta gestione del locale commerciale, con violazioni amministrative e inosservanza delle precedenti sollecitazioni a cui il titolare era già stato sottoposto. In particolare, gli agenti tra dicembre e febbraio, hanno svolto diversi controlli amministrativi all’interno della, constatando che a gestire il locale, al posto del titolare, c’erano a turno, persone sconosciute alle autorità, e mai delegate formalmente al compito.