Ilgiorno.it - Como, irregolari o con precedenti di polizia: otto espulsioni

, 25 febbraio 2025 – Sonoi provvedimenti adottati dall’Ufficio Immigrazione in questi ultimi giorni nei confronti di cittadini stranieri, ai quali è stata notificata l’espulsione con accompagnamento alla frontiera e volo diretto verso i Paesi d’origine. I destinatari sono un 45enne marocchino, una brasiliana di 40 anni, un egiziano di 21 anni, una colombiana di 22 anni, per un nigeriano di 37 anni e un cittadino del Bangladesh di 30 anni. Alcuni di loro condi. Un altro cittadino del Bangladesh di 26 anni, fermato per un controllo dalla Squadra Volante e risultato irregolare sul territorio, conper droga è stato accompagnato al C.P.R. di Trapani. Provvedimento di allontanamento anche per il marocchino di 37 anni che domenica mattina in via Benzi, ha preso a pugni un cittadino e spintonato un polizi, condannato a 8 mesi di reclusione, pena sostituita con l’espulsione dal territorio con divieto di ritorno per cinque anni.