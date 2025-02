Lanazione.it - Cominciare a cantare da piccoli, in Lunigiana

Tra i cori dellaci sono il coro maschiledi Fivizzano, la corale di voci miste Santa Cecilia e l’ensemble femminile Registri Variabili di Pontremoli, e il coro maschile San Giorgio a Filattiera. Abbiamo intervistato un corista conosciuto al corso, Edoardo Chiartelli, 22 anni, membro dei cori Monte Sillara e Santa Pazienza. Qual è l’età giusta per iniziare a fare canto corale? "Qualsiasi età, il canto corale è alla portata di tutti. Canto da dieci anni e non ho mai seguito lezioni di canto, non so la teoria musicale, non suono strumenti. Anzi, vi dirò: alle medie si suona il flauto, no? Ecco, da quando canto, sono diventato molto più bravo a suonare il flauto". Non eri a disagio tra persone più grandi di te? "Mai sentito a disagio. Avere a che fare con persone di ogni età mi ha insegnato a stare con gli adulti, con reciproca stima e considerazione di parità.