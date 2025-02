Notizie.com - Come sta Papa Francesco? Situazione critica e prognosi riservata, ma c’è una novità positiva

sta? L’ultimo bollettino medico parla di, ma c’è anche un aspetto positivo.sta, ma c’è una(ANSA) Notizie.comIl Santo Padre non ha avuto più crisi respiratorie dopo la grande paura di sabato e sebbene larimanga complicata si apre uno spiraglio verso la ripresa. In serata ha effettuato una tac di controllo che era già programmata per il monitoraggio radiologico di quella che è la polmonite bilaterale che l’ha colpito. Ilrimane vigile e attivo e in mattinata, dopo aver ricevuto l’Eucarestia, ha ripreso la sua attività lavorativa.Nel bollettino leggiamo che “non si sono verificati episodi acuti respiratori e i suoi parametri emodinamici continuano a essere stabili”.