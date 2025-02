Quotidiano.net - Come sta il Papa oggi: le ultime notizie in diretta. “Lieve miglioramento, prognosi ancora riservata”. Il mondo prega per Francesco

Roma, 25 febbraio 2025 - Laici, religiosi, suore, cardinali, bambini e anche cani. Nonostante la pia e nonostante lo sciopero dei mezzi, in tanti, turisti e non, hanno voluto raggiungere piazza San Pietro ieri sera per partecipare al rosario per la salute diche si è concluso con un applauso. E con il grido "Viva il" dal fondo della piazza. Ma veglie di preghiera per il Pontefice ce ne sono state in tutto il: anche a Buenos Aires in centinaia hanno partecipato a una messa all’aperto dedicata al loro connazionale. Riguardo alle condizioni di salute di, resta l’ansia, nonostante qualche segnale positivo. L'insufficienza renale, seppur "iniziale" e "", riscontrata ieri, pesavaun macigno. Ieri sera le condizioni cliniche dimostrano un "".