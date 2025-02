Panorama.it - Come sarà la nuova Inter di Oaktree

Nove mesi dopo lo sbarco ufficiale sul pianetaè pronto ad aprire la seconda fase della gestione del club nerazzurro, ereditato quando, dopo mesi di tira e molla, Steven Zhang e Suning non sono riusciti a restituire al fondo californiano il finanziamento acceso nel 2021 perdendo il controllo della società. Nove mesi che hanno segnato discontinuità rispetto al passato cinese senza, però, la rivoluzione che in tanti si sarebbero attesi: nessuna dieta lacrime e sangue o ridimensionamento del progetto sportivo, conferma della struttura che si occupa di questo con promozione di Beppe Marotta a presidente plenipotenziario, rinnovo per i calciatori più importanti della rosa e una stagione che vede la squadra in corsa su tutti i fronti con l’obiettivo di (ri)vincere in Italia e vedere quale possa essere il cammino in Champions League.