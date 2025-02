Oasport.it - Come cambia il tabellone di Berrettini a Dubai con l’eliminazione di Dimitrov: i prossimi avversari

Matteosi è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 digrazie alla vittoria conquistata in due set contro il francese Gael Monfils. Il tennista italiano si è imposto in maniera autorevole con il punteggio di 7-5, 6-4 e può così proseguire la propria avventura sul cemento emiratino, dove ora incrocerà l’australiano Christopher O’Connell, il quale ha beneficiato del ritiro del bulgaro Grigor(numero 6 del seeding) dopo il primo parziale.Il romano, attuale numero 30 del ranking ATP, ha avuto la meglio contro il 30enne, numero 75 al mondo, nell’unico precedente andato in scena lo scorso anno al primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Indubbiamente si tratta di un rivale decisamente meno temibile rispetto a, ma andrà comunque preso con le pinze e non andrà sottovalutato se si vorrà continuare il cammino in questo appuntamento mediorientale che precede l’intenso mese di marzo sul cemento statunitense.