Oasport.it - Combinata nordica, Mondiali Trondheim 2025. In campo femminile vacilla il monopolio della Norvegia, ma Hagen resta la donna da battere

Nella, quelli disaranno idel raddoppio. Alla gundersen, si affiancherà infatti anche la mass start, duplicando le gare individuali in cui le ragazze potranno lottare per le medaglie. Saranno le stesse degli uomini, almeno numericamente parlando, mentre i format saranno differenti (i maschi si cimenteranno in una compact).Poco importa la forma, conta la sostanza. È stato compiuto un altro passo verso la tanto ricercata “parità sessuale” di una disciplina che sta venendo trattata con i guanti dalla Fis, essendone coccolata e spinta mediaticamente, con il chiaro obiettivo di renderla appetibile agli occhi del Cio, pronto a escluderla dal programma dei Giochi olimpici 2030 a causascarsa diffusione geografica. Saluterebbero anche gli uomini, beninteso.