Colpo di scena al Grande Fratello: Stefania Orlando ha abbandonato la casa, ecco il motivo

Un’improvvisa uscita dalladelha scosso i fan del reality:ha deciso di lasciare il gioco. La notizia è arrivata subito dopo la trentacinquesima puntata del programma, andata in onda su Canale 5, lasciando tutti sorpresi.Nonostante fosse una delle protagoniste indiscusse della serata, impegnata nel televoto per eleggere la prima finalista donna,ha scelto di abbandonare laper motivi personali. La trasmissione ha comunicato sui social che la decisione è stata presa daper ragioni che al momento restano ancora misteriose.La domanda che tutti si pongono è se questo abbandono sarà temporaneo o se si trasformerà in un addio definitivo.lascia ladel: è un addio definitivo?Il gesto di, arrivato subito dopo una serata particolarmente intensa per la concorrente, ha sorpreso il pubblico.