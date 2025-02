Quotidiano.net - Colorate e vivaci, è la festa delle maschere. Un viaggio alla scoperta delle più famose

Il Carnevale è unafeste piùin Italia, con tradizioni eche variano da regione a regione con origini diverse: dal teatro dei burattiniCommedia dell'arte fino alle più antiche tradizioni arcaiche, ma ce ne sono alcune che sono state ideate come simboli dei festeggiamenti carnevaleschi di varie città. Tra le più conosciute, non solo in Italia ma in tutto il mondo, ci sono sicuramente quelle di Pulcinella e di Arlecchino: simboli ovunque del carnevale italiano ma l'elenco è davvero molto lungo e ogni regione ha la sua, proviamo di seguito a elencarne alcune tra le più interessanti. Quella del dottor Balanzone è la maschera più celebre dell'Emilia-Romagna, che ha preso forma nella Commedia dell'arte. Dottore in legge, Balanzone, nativo di Bologna, è il classico personaggio "serio", saccente e presuntuoso.