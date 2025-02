.com - Cmqmartina annuncia l’album Brianzola Issues, le date del club tour

il suo nuovo album,, che porterà inneiil suo nuovo album,, in uscita venerdì 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy. “Quando scrivo della mia terra ho sempre in mente scenari desolati e l’odore dell’asfalto bagnato. La Brianza è una terra pianeggiante e dà l’impressione di non cambiare, di resistere in uno stato di sospensione. Se da una parte è rassicurante, dall’altra mi angoscia. Credo mi somigli” – ().L’atmosfera intima e malinconica viene accompagnata dalle sonorità dance che contraddistinguono la musica di, impreziosite dai produttori che hanno lavorato al: Ceri, okgiorgio, Simone Bertolotti, Estremo, SPX. Il ballo diventa un atto catartico e liberatorio e il dancefloor uno spazio dove affrontare e superare i propri demoni.