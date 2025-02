Justcalcio.com - CM.com – Premier League LIVE: in campo Aston Villa, Brighton e Fulham. Poi Chelsea-Southampton|Estero

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-25 21:25:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com:: in. PoiCalciomercato.com Home: in. Poi-Southampton AFP via Getty Images Paolo D’Angelo 6 minuti fa E’ tempo di turno infrasettimanale in, con la 27esima giornata che parte oggi e si concluderà giovedì.