CM com – Monza Nesta | Troppa gente fuori non è con la Roma che possiamo fare punti Va recuperata la voglia di giocare|Serie A

2025-02-25 00:21:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:: “, non è con lache. Valadi giocare”Serie A Calciomercato.com Home: “, non è con lache. Vala vo. Getty Images L’allenatore del, Alessandro, ha commentato a Sky e Dazn la sconfitta per 4-0 subita contro la. MANCANO TROPPI GIOCATORI – “A qualsiasi squadra se levi 8 giocatori e giochi contro lacon la qualità che ha, rischi di prendere 4 gol”L’HA VINTA LA– “Oggi c’eradifferenza.