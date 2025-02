Dayitalianews.com - Clarissa rimase vittima di un incidente stradale a Latina: rinviato a giudizio il 27enne alla guida dell’auto sulla quale viaggiavano. L’accusa è di omicidio stradale

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, Giuseppe Cario, ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata da V.B., 27 anni, imputato perin seguito al tragicoavvenuto nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022. Il giovane eradella Lancia Ypsilon che, dopo un testacoda, si schiantò contro un albero lungo via Epitaffio, alle porte del capoluogo pontino. Nell’impatto perse la vitaTrombin, 21 anni, fidanzata dell’imputato, che stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro in un pub del centro.Il giudice ha disposto il rinvio ae fissato la prima udienza per il 15 dicembre, davanti al giudice monocratico Beatrice Bernabei.Indagini e dinamica dell’A ricostruire i dettagli dell’accaduto furono gli agenti della Poliziadel Distaccamento di Aprilia, incaricati di effettuare i rilievi.