Tvplay.it - Clamoroso Vlahovic, pioggia di milioni per convincerlo: arriva la decisione che inguaia la Juve

e lantus si separeranno al termine della stagione. Offerte monstre per il bomber:ta ladel 25enne serbo.E’ tornato a sorridere e ad essere decisivo Dusan, autore della rete che domenica sera ha consentito allantus di battere il Cagliari in trasferta e salire così al quarto posto a +2 dalla Lazio quinta. Il futuro del 25enne serbo, riproposto dal primo minuto da Thiago Motta dopo alcune settimane trascorse in panchina, resta però un rebus. L’unica certezza, al momento, è legata al fatto che la trattativa relativa al rinnovo del suo contratto (in scadenza il 30 giugno 2026) è finita su un binario morto.diperlachela– TvPlay.it (LaPresse)Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’agente dell’ex Fiorentina, Darko Ristic, si sarebbero dovuti incontrare a Natale per fare il punto della situazione tuttavia il meeting in questione è stato poi rinviato ai mesi successivi.