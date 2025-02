Sport.quotidiano.net - Civitanovese. Boccata d’ossigeno a Castelfidardo

Tre punti fondamentali. Difficile definire in altro modo la vittoria che laha ottenuto sul campo delnel match di domenica scorsa. Fondamentale, il successo, in primis per i trionfi delle dirette concorrenti come Termoli e Notaresco, poi per un morale che a questo punto migliora di partita in partita. Si tratta del terzo risultato utile consecutivo. Prima le due buone prove contro Fossombrone ed Ancona, entrambe culminate in pareggi, poi il successo di, proiettano i rossoblù verso un avvenire di fiducia. Unacinica quella andata in scena al Mancini. Passata in vantaggio a 13’ grazie al colpo di testa di Diop, la squadra di Senigagliesi ha subito diverse incursioni da parte dei biancoverdi ma grazie ad un pizzico di fortuna e due ottime parate di Petrucci è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio.