Cisterna, migliorare la raccolta porta a porta con il progetto OpenHack con l'innovazione sociale.

L’amministrazione comunale diè stata protagonista nei giorni scorsi di, l’hackathon dedicato alche si è tenuto presso la facoltà di Economia dell’università di Latina.Organizzato da Open Hub Lazio ilfinanziato dai fondi POR FSE 2014-2020 di Regione Lazio e coordinato da Fondazione Giacomo Brodolini insieme ai suoi partner PTSCLAS, ENAIP Nazionale, Elite Division, Consorzio Stedi, Euroscuola Rieti, IAL Nazionale,è un evento unico dove partecipanti con competenze diverse collaborano per sviluppare soluzioni innovative a problemi specifici, pensato per stimolare la collaborazione tra università, enti del terzo settore, amministrazioni comunali, professionisti e professioniste della progettazione, con l’obiettivo di sviluppare risposte innovative e sostenibili per le sfide del territorio pontino.