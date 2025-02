Ilfoglio.it - Ciolanka Sbilenca & Co. Le firme false nella petizione filo-russa contro Mattarella

Galina Kocilova,, Vagina Quasinova. Non si tratta delle protagoniste di barzellette d'antan o di un film di Bud Spencer e Terence Hill ma sono solo alcuni dei nomi (naturalmente fasulli) che si nascondono tra gli oltre 30 mila italiani che hanno firmato unale parole del presidente della Repubblica italiana, da oltre una decina di giorni nel mirino "digitale" e diplomatico del Cremlino. Sergio, in un discorso a Marsiglia del 5 febbraio, aveva ricordato il clima di conflitto nel quale si sviluppò il progetto del Terzo Reich in Europa nel secolo scorso, riportando poi la questione all'attualità: “L’odierna aggressioneall’Ucraina è di questa natura”, aveva detto il presidente. “Invenzioni oltraggiose e blasfeme” secondo la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.