Cinque Premi Oscar finiti nelle mani sbagliate (secondo noi)

Domenica 2 marzo, presso l’ormai leggendario Dolby Theatre di Los Angeles, si terrà la 97ª edizione dei. Se, nel 2024, Oppenheimer è arrivato alla cerimonia come strafavorito, forte delle sue tredici candidature, e ha ottenuto sette statuette, tra le quali quelle per il Miglior Film, il Miglior Regista e il Miglior attore a Cillian Murphy, quest’anno i giochi sembrano essere ancora apertissimi. Emilia Pérez guida la spedizione con tredici nomination, ma lo scandalo che ha travolto la protagonista Karla Sofía Gascón potrebbe aver fatto crollare le sue possibilità di vittoria. The Brutalist promette di fare faville, ma chissà; e poi, c’è sempre l’incognita Wicked.Gli Academy Awards sono il sogno di chiunque si avvicini alla Settima Arte, in qualsiasi veste possibile, dal divo di Hollywood al costumista.