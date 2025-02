Romadailynews.it - Cina: test del treno proiettile CR450

Un addetto conduce esperimenti su un prototipo dia Pechino, capitale della, il 25 febbraio 2025. I prototipi del, con una velocita’ di prova fino a 450 chilometri all’ora e una velocita’ operativa di 400 chilometri all’ora, sono stati presentati di recente a Pechino, evidenziando i progressi all’avanguardia dellanella tecnologia ferroviaria e il suo contributo all’industria ferroviaria globale. Ile’ significativamente piu’ veloce dei treni ad alta velocita’ CR400 Fuxing attualmente in servizio, che operano a una velocita’ di 350 chilometri orari. La China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway) sta attualmente organizzando una serie didi linea per i prototipi e ottimizzando gli indicatori tecnici per garantire che ilentri in servizio commerciale il prima possibile.