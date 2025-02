Romadailynews.it - Cina: sviluppo dell’economia privata nello Zhejiang

Un dipendente lavora all’assemblaggio e al collaudo di un robot in un’offidella Galaxis Technology nel distretto di Nanhu a Jiaxing, nella provincia orientale cinese di, il 25 febbraio 2025. Negli ultimi anni le autorita’ locali del distretto di Nanhu hanno costantemente attuato misure diversificate per rispondere alle richieste delle imprese, migliorare l’ambiente commerciale e promuovere unosano e di qualita’. Dipendenti impegnati in un’offidella Galaxis Technology nel distretto di Nanhu a Jiaxing, nella provincia orientale cinese di, il 25 febbraio 2025. Negli ultimi anni le autorita’ locali del distretto di Nanhu hanno costantemente attuato misure diversificate per rispondere alle richieste delle imprese, migliorare l’ambiente commerciale e promuovere unosano e di qualita’