Romadailynews.it - Cina: progressi da aziende private nel commercio estero del 2024

Le impresecinesi sono rimaste per il sesto anno consecutivo la categoria principale di operatori delnel Paese, raggiungendo notevoli risultati nelnel. Lo indica l’Amministrazione Generale delle Dogane. Tra questi, il numero di impreseche hanno condotto attivita’ di import-export ha superato per la prima volta quota 600.000 nel, attestandosi a 609.000 lo scorso anno. Le impresecinesi sono anche emerse come i maggiori commercianti di prodotti high-tech del Paese, con una quota che e’ aumentata di 3 punti percentuali, raggiungendo il 48,5% deltotale di prodotti high-tech nel. Inoltre, per la prima volta le impresehanno rappresentato piu’ della meta’ delle importazioni di beni di consumo della, con una quota salita di 2,8 punti percentuali al 51,3%, in particolare superando il 60% in categorie come i cosmetici e la frutta.