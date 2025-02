Lapresse.it - Cina, nordcoreani impiegati su pescherecci: mai a terra per 10 anni

Una flotta dicinesi ha utilizzato equipaggitra il 2019 e il 2024 in violazione dei divieti delle Nazioni Unite.Vittime di abusiMolti di loro sarebbero anche stati vittime di abusi, tra cui il divieto di poter scendere sullaferma per. La Environmental Justice Foundation, un gruppo con sede a Londra specializzato in questioni ambientali e diritti umani, ha affermato di aver identificato la presenza disu 12cinesi che operano nel sud-ovest dell‘Oceano Indiano per la pesca del tonno. ILe testimonianze raccolte Il rapporto si basa principalmente sulle interviste a 19 indonesiani e filippini che hanno lavorato al loro fianco.”Le testimonianze ricevute dai membri dell’equipaggio indonesiani e filippini suggeriscono che sono stati fatti sforzi per nascondere la presenza deisu queste navi e che ia bordo sono stati costretti a lavorare per ben 10in mare, in alcuni casi senza mai mettere piede a“, si legge nel rapporto.