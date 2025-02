Romadailynews.it - Cina: innovazione nella Beijing-Tianjin Zhongguancun Tech Town

Leggi su Romadailynews.it

Un membro dello staff lavora in un’azienda biomedica, a, nel nord della, il 20 febbraio 2025. Piattaforma di cooperazione chiave per Pechino enell’attuazione congiunta della strategia nazionale per lo sviluppo coordinato della regione di Pechino--Hebei, e primo progetto diad alta intensita’ di risorse al di fuori di Pechino, laha registrato un totale di 1.800 operatori di mercato di vario tipo, tra cui imprese di tecnologia dell’informazione, produzione di attrezzature di fascia alta e biomedi. Questa foto, scattata il 20 febbraio 2025, mostra un robot di monitoraggio presso laSIASUN Intelligentnology Co., Ltd., a, nel nord della