Romadailynews.it - Cina: innovazione incentiva nuove forze produttive nella rivitalizzazione rurale

Lamira a coltivaredi qualita’ attraverso l’tecnologica per potenziare l’agricoltura moderna, una priorita’ politica che e’ stata sottolineata nel “documento centrale n. 1” di quest’anno, pubblicato domenica. Il documento di progetto e’ la prima dichiarazione politica rilasciata ogni anno dalle autorita’ centrali cinesi. Il documento di quest’anno ha stabilito un programma chiaro: sfruttare l’scientifica per dare impulso alla modernizzazione dell’agricoltura, tra i rapidi progressi dellanel campo delle biotecnologie e delle attrezzature agricole intelligenti. SOSTEGNO POLITICO Il “documento centrale n. 1” dellaper il 2025 delinea le priorita’ per l’approfondimento delle riforme rurali e compie solidi passi avanti per laa tutto tondo.