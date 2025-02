Romadailynews.it - Cina: Hubei, debug di un robot umanoide a Wuhan

He Qi (secondo a sinistra), membro del team di ricerca e sviluppo dellaGlory Road Intelligent Technology Co., Ltd., esegue ildelpresso l’azienda di, nella provincia cinese centrale di, il 24 febbraio 2025. Recentemente, il team di ricerca e sviluppo dellaGlory Road Intelligent Technology Co., Ltd. ha messo a punto la forza e l’equilibrio dinamico di undella serie “Laborer” nel laboratorio diica. Alto 1,8 metri e pesante 95 chilogrammi, questoutilizza un algoritmo di controllo del movimento sviluppato autonomamente, che gli consente di trasportare carichi da 40 a 60 chilogrammi e di camminare con le gambe dritte. Membri del team di ricerca e sviluppo dellaGlory Road Intelligent Technology Co.