Romadailynews.it - Cina: esportazione di caffe’ dallo Yunnan aumentata del 358% nel 2024

Leggi su Romadailynews.it

La provincia dello, nel sud-ovest della, ha esportato 32.500 tonnellate dinel, segnando un aumento delrispetto all’anno precedente, secondo quanto riportato oggi dalle autorita’ doganali. Ile’ stato esportato in 29 Paesi e regioni, tra cui Paesi Bassi, Germania, Stati Uniti e Vietnam, secondo la dogana di Kunming, capoluogo dello. Per incrementare le esportazioni didello, la dogana di Kunming ha snellito le procedure di ispezione, campionamento e quarantena e ha migliorato i servizi per le imprese che esportano. Le statistiche del dipartimento provinciale per l’agricoltura e gli affari rurali mostrano che, nel 2023, l’area totale di coltivazione delnelloha raggiunto circa 80.000 ettari, producendo 146.