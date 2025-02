Romadailynews.it - Cina: alleanza ospedaliera rafforza integrazione tra medicina tradizionale e occidentale

E’ stata istituita un’di 62 ospedali di punta con sede inche offrono trattamenti che integrano la medicinese e quella, con l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari del Paese. L’e’ composta da alcuni dei piu’ prestigiosi ospedali cinesi, tra cui il Peking Union Medical College Hospital di Pechino e il Ruijin Hospital di Shanghai, secondo quanto emerso da una conferenza sulla mediintegrativa tenutasi domenica a Pechino. A quanto emerso dalla conferenza, questi ospedali stanno tracciando una strada per lo sviluppo coordinato della medicinese e, promuovendo l’della ricerca sulla medicinese con tecnologie come l’intelligenza artificiale e i big data. “Dobbiamo tracciare un percorso distintivo per integrare la medicinese e quellanella nuova era”, ha dichiarato Chen Xiangmei, presidente dell’Associazione cinese di mediintegrativa.