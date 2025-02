Cile, quasi tutto il paese rischia di piombare nel buio. Black-out nell'80 per cento della nazione - Il video

Leggi su Open.online

Ancora non sono note le cause del mega-out in corso indalle 17 (ore locali). Il servizio nazionale prevenzione disastri (Senapred) ha annunciato un’interruzione improvvisa del servizio di approvvigionamento elettrico che interesserebbe oltre l’80% delle utenze inil. Il governo ha convocato d’urgenza una riunione del Comitato gestione rischi e disastro (Cogrid). La ministra dell’Interno eSicurezza del, Carolina Tohá, ha escluso un attentato. «Si è trattato di un problema nella rete», precisa. La disconnessione sarebbe partita da una rete di distribuzione da 500Kv nell’area del Norte Chico, nella provincia settentrionale di Atacama, all’estremo Nord del, scatenando un effetto domino. A las 15:16 horas se produjo una interrupción del suministro eléctrico desde Arica hasta la región de Los Lagos, provocado por una desconexión del sistema de transmisión de 500 kV en el Norte Chico.