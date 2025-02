Sport.quotidiano.net - Ciclismo: scatta la stagione juniores, otto le squadre toscane

Firenze, 25 febbraio 2025 - Domenica 2 marzo anche glisi metteranno per la prima volta nella nuovail numero sulla schiena. In Toscana l’appuntamento sarà a Cerbaia di Lamporecchio, in provincia di Pistoia, con il Gran Premio Giuliano Baronti che sarà trasmesso nel tardo pomeriggio anche su Rai Sport Canale 58. Si tratta di un atteso e grande evento organizzato dal Team Franco Ballerini che vede iscritti 194 atleti di 29 formazioni per una sfida da seguire dal primo all’ultimo chilometro. Come si presenta la Toscana in questa categoria per il 2025?lecon una sola vera novità, l’arrivo in categoria della Mastromarco Vincit dopo le tante stagioni a livello élite e under 23. C’è poi l’abbinamento tra il Casano e lo Stabbia, mentre la formazione più quotata è senza dubbio quella del Team Vangi che si presenta con ben 18 corridori tra conferme e nuovi arrivi.