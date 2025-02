Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Kragh Andersen fermo fino ad aprile per uno pseudotumore

Roma, 25 febbraio 2025 - Nonostante la nuova stagione sia appena alle prime battute, ai box ci sono già diversi corridori vittime di cadute in gara o in allenamento. Poi c'è Sorenalmenoadper un problema di salute ancora più serio che però per fortuna è in via di risoluzione definitiva. Le dichiarazioni diIl danese, passato quest'anno dall'Alpecin-Deceuninck alla Lidl-Trek, dovrà attendere ancora quache mese per il suo debutto con la nuova maglia a causa di unobenigno nella regione scrotale che è stato rimosso chirurgicamente nei giorni scorsi. Adesso persi apre un iter riabilitativo che lo vedrà impegnato esclusivamente in sessioni di corsa, nuoto e palestra e dunque senza bici per un po' di tempo per evitare il contatto con la sella.