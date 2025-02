Sport.quotidiano.net - Ciclismo, frattura alla clavicola per Froome e Rodriguez

Roma, 24 febbraio 2025 - La stagione è ancora alle prime battute, ma il bollettino medico per diverse squadre si fa già pesante e ad aggravarlo c'è stato il recente UAE Tour 2025, vinto da Tadej Pogacar.ko Mentre lo sloveno festeggiava, aprendo così al meglio il nuovo anno, Chrise Carlos, rispettivamente capitani di Israel-Premier Tech e Ineos Grenadiers, uscivano con le ossa rotte, nel vero senso della parola, dcorsa emiratina: per entrambi a referto ladella, croce di ogni corridore. Il keniota naturalizzato britannico, in particolare, è stato coinvolto in una caduta che ha letteralmente distrutto la sua bici in più parti e che quindi, per certi versi, faceva presagire un esito degli esami ancora più nefasto. Resta però il fatto che ladestra èta e che quindi per il 4 volte vincitore del Tour de France si prospettano all'orizzonte un'operazione chirurgica e uno stop ancora da quantificare: non esattamente l'inizio più fortunato di quella che potrebbe essere l'ultima stagione in gruppo del classe '85, che sul tema tuttavia non si è ancora espresso.