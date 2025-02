Digital-news.it - Ciclismo 2025 su Eurosport e discovery+: tutta la stagione in diretta con Warner Bros. Discovery

Leggi su Digital-news.it

(WBD) Sports Europe ha svelato oggi la sua offerta esclusiva per ilnella, raggiungendo oltre 100 milioni di appassionati in Europa su tutte le piattaforme. Nel, saranno disponibili 3.900 ore di contenuti, con 2.500 ore didalle gare più prestigiose del mondo. Confermando il suo ruolo di leader nel, WBD offrirà, per la prima volta in un’unica piattaforma, tutte le gare del calendario UCI World Tour maschile e femminile, insieme ai Grandi Giri, alle Classiche, ai Campionati del Mondo UCI in tutte le discipline, alla WHOOP UCI Mountain Bike World Series e molto altro. In 50 mercati europei,manterrà la sua esperienza trentennale nel raccontare le più prestigiose gare dicon produzioni localizzate, trasmettendo ogni evento su