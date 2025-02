Ilgiorno.it - “Ciao Magoo, vivrai nei nostri cuori”. I resti trovati sul monte San Genesio sono di Ivan Sirtori, scomparso due anni fa

Colle Brianza (Lecco) – Un teschio, qualche altro osso sparso e niente di più. È quel che rimane di, il padre di famiglia di 49di Colle Brianza di cui si erano perse le tracce all’inizio dell’estate del 2023. I suoistati rialcuni mesi fa, a settembre, nei boschi sulSan, vicino a Cagliano, la frazione doveabitava. “i suoi”: la conferma arriva dopo gli esami svolti per accertare che effettivamente quei reperti appartengano al 49enne, compreso il test del dna. A rinvenirli è stato un escursionista durante una camminata. Immediata poi la chiamata ai carabinieri e le indagini affidate ai militari del Reparto Operativo del comando provinciale di Lecco. Comesia morto e quando di preciso non si sa, probabilmente non lo si saprà mai, perché i reperti raccoltiveramente pochi, frammenti o poco più appunto, spostati e compromessi dagli animali selvatici.