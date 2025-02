Liberoquotidiano.it - "Ci mancherà...". Stefano De Martino stravolge la playlist di Affari Tuoi, quale pezzo sparisce subito

Leggi su Liberoquotidiano.it

Nuova puntata di, nuovo concorrente che cerca di portarsi a casa i 300mila euro. Marco, in rappresentanza della Regione Toscana, ha pescato il pacco numero 17. E ha deciso di partecipare alla trasmissione di Rai 1 condotta daDein compagnia della compagna. Loro due si conoscono da ben cinque anni e da due, invece, convivono. Ma quando il padrone di casa ha fatto presente al ragazzo che il matrimonio è dietro l'angolo, lui non è parso molto entusiasta. Polemiche, invece, sull'ennsima new entry femminile tra le fila dei pacchisti. Maria è entrata a far parte della squadra dicome rappresentante della Regione Umbria. Esui social si è scatenato un putiferio. In effetti, i maschietti in studio si contano ormai sulle dita di una mano. "che fa giocare uno degli ultimi pacchisti maschi rimasti, il suo sogno di un roster esclusivamente femminile si sta realizzando", ha commentato un utente su X.