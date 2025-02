Quotidiano.net - Chiusura delle cucine di emergenza in Sudan: impatto del congelamento dell'assistenza USA

Ilumanitaria statunitense ha costretto alladi quasi l'80%diistituite per aiutare le persone rimaste indigenti a causaa guerra civile in, secondo un rapporto pubblicato dalla Bbc. I volontari che vi operavano hanno affermato che l''ordine esecutivo del presidente Donald Trump che ha sospeso per 90 giorni i contributi'organizzazione per lo sviluppo del governo statunitense (Usaid) ha comportato ladi oltre 1.100comunitarie. Si stima che siano state colpite quasi due milioni di persone che lottano per sopravvivere. Il conflitto tra l'esercito e le Rapid Support Forces paramilitari ha ucciso decine di migliaia di persone, costretto milioni di persone ad abbandonare le proprie case e lasciato molti ad affrontare la carestia da quando è scoppiato nell'aprile 2023.