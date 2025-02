Sport.quotidiano.net - Chiosa insuperabile. Guccione prezioso. Pattarello c’è sempre

TROMBINI 6 Reattivo su Gagliano, ma anche due incertezze in uscita. RENZI 6 Confermato terzino tira fuori una prestazione senza sbavature. GILLI 6,5 Ritrova sicurezza. Attento in marcatura e nelle chiusure preventive.7 Guida il reparto con autorità e non concede niente a Parigi. Non è un caso che l’Arezzo mantenga la porta inviolata. RIGHETTI 6 Si scrolla di dosso un po’ di ruggine dell’ultimo periodo e presidia la corsia sinistra con diligenza. DAMIANI 6,5 È l’unico centrocampista di ruolo schierato da Bucchi. Sostiene il compito con profitto. (Dal 68’ DEZI 6 D’incoraggiamento. Esordio in amaranto e ritorno in campo dopo 10 mesi).7 Regista arretrato. Offre a Tavernelli l’assist per l’1-0. Fa girare la squadra ed èanche in fase di interdizione. (Dall’89 CHIERICO SV).