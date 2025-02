Quotidiano.net - Chiara Petrolini rimane ai domiciliari, la decisione della Cassazione

Traversetolo (Parma), 25 febbraio 2025 –agli arresti. La madre dei due neonati trovati morti nel giardino di casa a Traversetolo nel Parmense può restare aiin attesa del processo. Lo ha stabilito la prima sezione penale, che ha annullato con rinvio per nuovo giudizio l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame dei provvedimenti coercitivilibertà personale di Bologna che, in accoglimento dell'appello del ProcuratoreRepubblica, aveva disposto perla misura cautelarecustodia in carcere. La studentessa universitaria aveva partorito i due bambini a poco più di un anno di distanza, nel maggio 2023 e nell'agosto 2024. Attualmente è agli arrestied è tornata con i genitori nella villetta di Vignale di Traversetolo ribattezzata dagli abitantifrazione "la villetta degli orrori", dove, in giardino, sono stati trovati i resti dei due neonati.