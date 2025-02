Ilfattoquotidiano.it - Chiara Ferragni torna in copertina dopo il Pandoro gate: “È ancora un fenomeno dopo 15 anni”

la Spagna, la Romania.riparte dall’estero per riprendere in mano la propria vita lavorativa ea campeggiare sulla cover di una rivista patinata come Elle Romania. Si tratta della primaile le montagne russe dell’ultimo anno, incluse le vicende amorose. Se poche settimane fa sfilava sul red carpet dei Goya Awards in Spagna, oraè di nuovo protagonista sui giornali non per il gossip. “rimane un15nella scena della moda” recita la didascalia posta accanto alla foto di.Il servizio fotografico è stato realizzato da Nicholas Fols, mentre lo stylist Salvatore Pezzella ha curato i diversi look sfoggiati dall’influencer. Pantaloni di pelle marroni di Manokhi e un reggiseno a triangolo di Oséree per lo scatto sulla cover, e nelle altre immagini ha indossato maxi trench abbinati a collant di pizzo, dress a effetto nudo di Aniye By, chiodi avvitati e pellicce fluffy sempre di Manokhi.