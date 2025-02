Iltempo.it - Chiara Ferragni riappare in una sfilata. “Anche nei momenti difficili…”, la rivelazione

Leggi su Iltempo.it

«Dsquared2 è uno di quei brand che indossavo a 16 anni, che mi ha sempre supportata,neidifficili». E' questo il contenuto del discorso di, ospite delladi Dsquared2 a Milano, lo show in via Rubattino, con una parata di top model e un artista musicale da Grammy, che celebra i 30 anni del brand fondato dai gemelli Dean e Dan Caten. «Mi ricordo ancora, quando ero a Cremona, che andavo in un negozio che si chiamava Cose - ha spiegato, in top nero con frange ricoperte di paillettes e schiena nuda -. Andavo insieme a un amico. Lui comprava tutto, perché aveva più budget di me, e io ogni tanto prendevo le t-shirt o una cintura, quindi è un onore essere qua oggi». A distanza di anni l'imprenditrice digitale ammette di essere cresciuta rispetto alla giovane che iniziava a muovere i primi passi nel mondo della moda: «Sono una donna, una mamma - osserva - ma è sempre bello, la moda ti fa sempre sognare.