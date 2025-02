Ilgiorno.it - Chiara Ferragni in copertina di Elle Romania con micro top ed extension: è l’ennesimo passo per rivendersi all’estero?

Milano – C’è un anno di distanza tra lache la rivistaha appena dedicato ae quella dell’Espresso che, a marzo 2024, la ritraeva come un clown a seguito dello scandalo della falsa beneficenza dei pandori Balocco. Un anno tumultuoso in cui l’influencer ha dovuto affrontare la separazione da Fedez e un crollo d’immagine in Italia giudicato da molti irrecuperabile. Per questo l’ormai “ex regina di Instagram” sta provando a, intraprendendo sempre più progetto a livello internazionale. Sulla nuovadel mensile di moda, l’influencer cremonese indossa untop – di fatto, un reggiseno – e dlunghe, simbolizzando una rinascita stilistica e professionale. Il titolo recita: “rimane un fenomeno dopo 15 anni nella scena della moda”.