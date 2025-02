Quotidiano.net - Chiamatele dolcissime tradizioni

Durante il Carnevale in Toscana, ci sono diverse specialità dolciarie che vengono preparate e gustate, tra queste ce sono alcune che sono ormai entrate a far parte della tradizione e sono facili da trovare sulle tavole di Carnevale, come ad esempio gli zuccherini di Fucecchio, di cui si hanno notizie fin dall'800, quando era uso, nelle famiglie dei contadini, preparare questa sorta di biscotto per la gioia di tutti i bambini che potevano gustarli fino alla Quaresima. Questi dolci non solo sono deliziosi ma portano con sé anche la tradizione e la cultura della Toscana. Durante il Carnevale, è comune trovarli in tutte le pasticcerie e nelle feste locali ma, se non volete acquistarli, nessun problema! Provate a farli da voi, seguendo passo dopo passo la nostra ricetta e, a tutti. Buon appetito! Spongata della Lunigiana INGREDIENTI E DOSI Per l’impasto 250 g di farina 0 100 g di burro 75 g di zucchero 3 cucchiai di vino bianco 1 tuorlo scorza di limone Per il ripieno 200 g di fichi secchi 100 g di mandorle 300 g di miele 50 g di pinoli 2 chiodi di garofano Cannella in polvere q.