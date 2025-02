Chi sono i nemici del Papa | Nella Chiesa ci sono persone che non lo accettano Le manovre per il Conclave e i papabili

Leggi su Open.online

PerFrancesco non è ancora tempo di andare in paradiso. Anche se «ciche non è che pregano contro di lui, ma non loe, magari senza conoscerlo,avversari». Perché il mondo di oggi «più che fede ha ideologie, e le ideologieescludenti». Parola del cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, amico del pontefice ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Intanto però i siti cattolici di destra hanno già iniziato l’assalto al. E si parla dei futuribili: Pierbattista Pizzaballa, francescano patriarca di Gerusalemme, l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi e gli americani. Tra i quali cimolti oppositori di Jorge Mario Bergoglio.Il cardinale Oscar Rodriguez MaradiagaIl cardinale Mariadiaga, arcivescovo emerito di Tegucigalpa, su Francesco dice di essere «testimone di tutto quello che fa e ha fatto per la, con grande amore per Gesù.